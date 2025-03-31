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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يهنئ محافظ الفيوم بعيد الفطر المبارك

التهنئة بعيد الفطر المبارك
التهنئة بعيد الفطر المبارك
ميرنا رزق

زار اليوم، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

التهنئة بعيد الفطر 

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب يوحنا بخيت، والأب فرنسيس وجدي، راعيا كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، والأب سمعان صالح، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالناصرية، بالفيوم.

حضر الزيارة  الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، و كامل على غطاس، سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد.

وقدم مطران إيبارشية الجيزة، والوفد المرافق له التهاني إلى المحافظ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما ثمن نيافة المطران، جميع المجهودات المبذولة على كافة المستويات، لخدمة شعب المحافظة.

كذلك، أشاد صاحب النيافة بجميع المشروعات الوطنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تخدم أبناء الوطن دون استثناء، داعيًا الله القدير أن يحفظ مصر، ورئيسها، وقيادتها، وشعبها من كل سوء، على وطننا الحبيب بالخير والرخاء والاستقرار والسلام، شاكرًا سيادة المحافظ على حفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، رحب المحافظ، بنيافة الأنبا توماس، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات بين الإيبارشيّة، والمحافظة، وتؤكد ترابط أبناء الوطن الواحد في جميع المناسبات، كما هنأ سيادته راعي الإيبارشيّة، باقتراب حلول عيد القيامة المجيد، مشيدًا ومثمنًا الدور الفعال والرائد للإيبارشيّة، داخل المحافظة في المجالات المتنوعة، متمنيًا لها دوام الازدهار.

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك عيد الفطر محافظ الفيوم

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