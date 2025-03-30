الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر تعزي في رحيل شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تتقدم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية، وجميع لجان المجلس، بخالص التعزية القلبية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في نياحة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وقائمقام البطريرك، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر: لقد رحل نيافته بعد حياة ملؤها الإيمان والعطاء، قضى فيها أكثر من سبعة عقود في خدمة الكنيسة والوطن، متفانيًا في المحبة والرعاية والتعليم، وكان مثالًا نادرًا في الحكمة والاتزان والاتضاع.

وتابعت: إننا إذ نشارك قداستكم والكنيسة القبطية مشاعر الحزن والأسى، نثق أن الرب الذي أرسل راعيًا أمينًا لرعاية شعبه، قد قبله في فردوس النعيم بعد أن أكمل جهاده الحسن، ونصلي أن يمنح عزاءً سمائيًا لكل محبيه وتلاميذه، وأن يبارك الكنيسة القبطية في قيادتها ومسيرتها المقدسة.