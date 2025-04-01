التجارة البريطاني: لا نستبعد فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال وزير التجارة البريطاني، إننا لا نستبعد فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.

وأكمل: اتخذنا خطوات لضمان عدم تعرضنا لأضرار في حال نشوب حرب تجارية

وفي سياق آخر: ذكرت صحيفة "التايمز"، أن بريطانيا تستعد للمضي قدمًا في صفقة شراء طائرات "إف-35" الأمريكية، على الرغم من التحذيرات الأوروبية بشأن إمكانية تعطيل تشغيلها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الوزراء البريطانيين بصدد تأكيد شراء طائرات "F-35 Lightning" بدلًا من "يوروفايتر تايفون" ذات التكلفة الأعلى، في خطوة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط العسكرية والسياسية.