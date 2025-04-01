عضو خطة الشعب الجمهوري: المصريون سيظلون على قلب راجل واحد خلف قيادتهم

أشاد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بالمشهد الشعبي الوطني الذي شهدته ميادين مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك أمس ، والذي جدد فيه المصريين موقفهم الرافض لكافة الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بقيادة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، وإصرار الإدارة الإسرائيلية الغاشمة على خرق كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وتحت حماية بعض القوى الدولية التي ترغب في استمرار المشهد المضطرب وبدعم كامل منها.



وقال رزق في بيان له اليوم، إن المصريين سيظلون على قلب راجل واحد يقفون خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم، يدعمون جميع قراراتها الرافضة للمساس بأمن مصر القومي وأية محاولات تستهدف زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة وعرقلة مسيرة السلام الشامل والعادل والحفاظ على جهود البناء والتنمية كحق أصيل من حقوق الشعب العربي بصفة عامة والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.



وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن المشهد المصري أمس حمل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني، وتجديد التأكيد على المبادئ والثوابت التي أعلنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والإصرار على أن إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة هما السبيلان الأمثل لإقرار الأمن والسلم الإقليمين والدوليين.



ووجه عياد رزق، الشكر للشعب المصري على مواقفه الوطنية وحرصه على تماسكه المجتمعي وتلاحمه واصطفافه الوطني خلف قيادته السياسية ومؤسسات الدولة ضد أية محاولات للنيل منها أو ممارسة الضغوط عليها لتحيد عن مواقفها وثوابتها الوطنية التي لم ولن تتغير عبر التاريخ بفضل أبنائها وعزيمتهم واتحادهم.