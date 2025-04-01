حماس: ندعو أمتينا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لإنقاذ غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة دخل فعليًا مرحلة المجاعة بعد توقف آخر المخابز عن العمل نتيجة نفاد الدقيق بالكامل.

وأشارت الحركة إلى أن القطاع يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الكارثية.

كما دعت حماس المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. ​

في بيان سابق، طالبت حماس الدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري أمام المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ​

كما دعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والتظاهر رفضًا لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدةً أن استمرار المجازر يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية على المجتمع الدولي لوقف الإبادة التي تُرتكب أمام أنظار العالم. ​