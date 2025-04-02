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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط وإعدام 350 كجم أغذية متنوعة وتحرير 78 محضرًا للمخالفين بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تابع الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة.

حيث أشار الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، إلى أنه تم إطلاق حملة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك استهدفت المرور على 51 منشأة غذائية متنوعة، وتم رصد 35 منشأة من بين تلك المنشآت تُدار بدون ترخيص. كما تم إصدار توصيات بشأن اتخاذ الغلق الإداري حيالها، علاوة على رصد مخالفات عديدة في بعض المنشآت، تحرر عنها 78 محضر جنح صحية.

وأضاف الدكتور بدران أنه تم خلال الحملة ضبط وإعدام 350 كجم من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن سحب 12 عينة من المنتجات الغذائية وإرسالها إلى المعمل المختص للتأكد من سلامتها.

دمياط محافظة دمياط تموين دمياط المواد الغذائية

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