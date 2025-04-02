«السيدة الأولى» يفوز بالجمهور .. أحلام تُبدع في ألبومها الجديد وتُثير الجدل

نشر الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” على موقع انستجرام فيديو يوثق لحظة وصول الفنانة أحلام إلى كواليس أحدث حفلاتها في الرياض في ليلة "دايم السيف"، تكريمًا لإبداعات الشاعر خالد الفيصل.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل كل من: أحلام، آمال ماهر، ماجد المهندس، محمد عبده، وطلال سلامة.

أحلام تُعلن تأجيل النصف الثاني من ألبومها

وفي وقت لاحق، أعلنت الفنانة أحلام الشامسي عن تأجيل الجزء الثاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير"، والذي كان من المقرر طرحه قريبًا.

وكشفت "أحلام" عن القرار عبر حسابها الرسمي على "X"، حيث كتبت: "مساء الخير عليكم جميعاً، قررت تأجيل الألبوم إلى بعد أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير مقدمًا."

نجاح الجزء الأول من ألبوم "العناق الأخير"

ورغم تأجيل الجزء الثاني، يواصل الجزء الأول من الألبوم الذي طرحته مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" تحقيق نجاح واسع. يضم الألبوم عددًا من الأغاني التي تعكس جماليات الفن العربي الأصيل، وقد لاقت أغنيتا "العناق الأخير" و"وحشتوني" إعجابًا كبيرًا من الجمهور، بفضل كلماتهما المعبرة وألحانهما الراقية التي تجسد مشاعر الحب والاشتياق بأسلوب شاعري.

أغاني أحلام الشامسي

وفي منتصف شهر يناير الماضي، طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم "السيدة الأولى"، ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، عبر نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، بإشراف خالد أبو منذر.

أغاني الألبوم هي: "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي. "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي. "يا هلا" كلمات علي مساعد، توزيع عصام الشرايطي.

"أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل، توزيع عمر الصباغ. "العطر" كلمات علي مساعد، توزيع عمر الصباغ.