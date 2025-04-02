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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيكو سيكو يتصدر إيرادات أفلام عيد الفطر بـ 13 مليون جنيه

سيكو سيكو
سيكو سيكو
فن وثقافة

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، أمس الثلاثاء، في ثانى أيام عيد الفطر، إيرادات وصلت لـ13 مليوناً و539 ألفاً و493 جنيهاً، بواقع 109 آلاف و137 تذكرة فى السينمات.

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، يوم السبت الماضي داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم.

وحضر العرض طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

أبطال فيلم “سيكو سيكو”

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى

سيكو سيكو فيلم سيكو سيكو عيد الفطر

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