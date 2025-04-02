توافد المواطنين على المناطق الأثرية بأسوان خلال أيام عيد الفطر المبارك.. صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التسهيلات والإجراءات المقدمة لتوافد مواطنى المحافظة والأفواج السياحية والزائرين على المناطق الأثرية والمزارات السياحية بمختلف المراكز والمدن خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أنه فى ظل التنسيق المتواصل بين كافة الأجهزة تم الاستعداد الجيد بكافة المواقع سواء الأثرية أو السياحية أو الحدائق العامة والمتنزهات قبيل العيد من أجل تهيئة الأجواء الإحتفالية المناسبة أمام المواطن الأسوانى ، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإستمتاع بالمقومات المتميزة والمتنوعة التى تتمتع بها عروس المشاتى.

عيد الفطر المبارك

ومن جانبه أوضح الدكتور فهمى الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان أنه تم تجهيز المعابد والمزارات لإستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وحرص العديد من الجنسيات المختلفة على مشاركة أهالى أسوان احتفالاتهم بهذه المناسبة العزيزة.

وأشار إلى أن الزائرين للمناطق الأثرية دائماً يعربون عن سعادتهم وإنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية فى ظل الأمن والأمان والإستقرار الذى تنعم به مصرنا الحبيبة .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المتواصلة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بكافة المراكز والمدن من أجل إتاحة المتنفس الحيوى أمام المواطنين للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية أثناء عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود التى بدأت قبيل العيد ساهمت على مدار الأيام الماضية في رفع نحو 4500 طن من القمامة والمخلفات عقب القيام بجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات منها بمختلف المناطق والأحياء السكنية مما يعمل على الظهور المشرف والحضارى والجمالى. وهو الذى يتكامل مع القيام بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب وري الأشجار وتمهيد ورش الطرق بالمياه ، مع توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال لإضفاء الأجواء الاحتفالية والفرحة والبهجة على المواطنين خلال العيد ، وفى نفس الوقت يكثف مسئولو المحليات المرور اليومى لرصد أى مخالفات أو تعديات لإزالتها فى مهدها للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .