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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقبال حافل من الحكومة الالمانية لوفد مصر المشارك فى القمة العالمية للإعاقة

الوفد المصري فى برلين
الوفد المصري فى برلين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد اليوم الأول من القمة العالمية للإعاقة بالعاصمة الألمانية برلين نشاطاً مكثفاً لوفد جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، حيث  تُعقد القمة في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري.

ضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونظمت الحكومة الألمانية استقبالاً رسميا، للوفد المصري بقيادة الدكتورة مايا مرسي، فيما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش الافتتاح مع عدد وزراء الدول فالتقت بالسفيرة جواهر ابراهيم الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بالكويت ووزراء الشئون الاجتماعية بقطر وتونس والبحرين، ومسئولين من جامعة الدول العربية، ووفد البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

تعقد القمة العالمية للإعاقة لعام 2025  في برلين يومي 2 و3 أبريل 2025، بتنظيم مشترك بين الحكومة الألمانية، حكومة الأردن، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA).  التحالف الدولي للإعاقة (IDA) هو منظمة تضم تحالفات عالمية وإقليمية تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تعزيز حقوقهم وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

وعلى هامش القمة أيضا؛ التقت الدكتورة مايا مرسي برئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، نواف كبارة، وهو قائد معروف في مجالات الإعاقة وصنع السياسات العامة وقيادة المنظمات الإقليمية والدولية، وهو مؤسس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD)، وتناول اللقاء التعاون المستقبلي فيما يخص ملف العيش باستقلالية.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة الوفد وفد جمهورية مصر العربية غدا الخميس الموافق 3 إبريل.

الوفد المصري فى برلين مايا مرسي وزيرة التضامن برلين اليوم العالمي للإعاقة

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