ميلوني تحذر: الرسوم الأمريكية تهدد الاقتصاد الأوروبي وتُضعف الغرب

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن رفضها للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "خاطئة".

وأكدت ميلوني على ضرورة التعاون بين واشنطن وأوروبا لتفادي اندلاع حرب تجارية قد تُضعف الدول الغربية.​

في تصريح لها اليوم، قالت ميلوني: "يجب أن نبذل ما في وسعنا لمنع حرب تجارية لن تفيد لا أمريكا ولا أوروبا".

وأضافت أن الأوروبيين "يجب أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر" .​

أشارت ميلوني إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر بشكل كبير على المنتجين الإيطاليين، خاصة في قطاعات مثل الأزياء، والصناعات الدوائية، والأغذية. وأكدت أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات الإيطالية في السوق الأمريكية .​

دعت ميلوني إلى ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا لتجنب تصعيد النزاع التجاري. وأكدت أن التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف، وأنه يجب التركيز على الحوار والتفاهم المتبادل لحل الخلافات التجارية .​

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذه التطورات، معتبراً أن الرسوم الأمريكية قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية وتصعيد النزاع التجاري.

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أنهم يدرسون خياراتهم للرد على هذه الإجراءات .​

تأتي هذه التصريحات والتحركات في وقت حساس يشهد توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.