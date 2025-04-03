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اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عبد العزيز جمال

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي منحتها الحكومة لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، يترقب الكثيرون موعد العودة إلى العمل، إلا أن هناك فئة محددة ستحصل على يوم إجازة إضافي، مما أثار جدلًا واسعًا حول من يشملهم القرار ولماذا.

إجازة

إجازة عيد الفطر.. متى بدأت ومتى تنتهي؟

بدأت إجازة عيد الفطر لجميع موظفي الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، اعتبارًا من يوم السبت 29 مارس 2025، واستمرت حتى اليوم الأربعاء 2 أبريل. 

وقد شملت العطلة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب شركات القطاع الخاص التي التزمت بقرار الحكومة، حيث تم منح الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجازة انتهت الأربعاء، على أن يكون اليوم الخميس 3 أبريل أول يوم عمل رسمي بعد العيد، وذلك لكافة القطاعات الحكومية والخاصة.

الخميس إجازة رسمية لهذه الفئة فقط

في الوقت الذي يعود فيه الموظفون إلى العمل، يستمر الطلاب في المدارس في الاستمتاع بإجازة أطول. فقد قرر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح جميع الطلاب إجازة تمتد حتى يوم الجمعة 4 أبريل، وذلك للمدارس التي تعمل أيام السبت، بينما تستمر الإجازة حتى يوم السبت 5 أبريل للمدارس التي تبدأ أسبوعها من يوم الأحد.

وبذلك، فإن الطلاب فقط هم من سيحصلون على يوم إجازة إضافي، بينما يعود المعلمون وجميع العاملين في الإدارات التعليمية إلى العمل اليوم الخميس 3 أبريل، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.

ماذا عن القطاع الخاص؟

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل أن إجازة عيد الفطر لهذا القطاع استمرت أربعة أيام، وانتهت أمس الأربعاء 2 أبريل. 

وبالتالي، فإن جميع العاملين في الشركات الخاصة سيعودون إلى أعمالهم اليوم الخميس بشكل طبيعي، وفقًا لقواعد العمل المتبعة في مؤسساتهم.

هل الخميس يوم عمل أم إجازة؟

مع تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن الخميس سيكون إجازة رسمية، أكدت الحكومة بشكل قاطع أن الإجازة انتهت امس الأربعاء، وأن الخميس هو يوم عمل طبيعي في جميع القطاعات، باستثناء الطلاب في المدارس.

ورغم ذلك، فإن بعض الموظفين قد يستغلون نظام الإجازات العارضة أو السنوية لأخذ يوم الخميس كإجازة شخصية، لتمديد عطلة العيد والاستمتاع بعطلة أسبوعية طويلة حتى يوم السبت.

متى الإجازة الرسمية القادمة؟

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، سيكون الموظفون على موعد مع إجازة رسمية جديدة قريبًا، وهي إجازة عيد شم النسيم، والتي ستوافق يوم الإثنين 21 أبريل 2025. 

وتعد هذه العطلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

 

مع العودة إلى العمل، يبقى الطلاب الفئة الوحيدة التي حصلت على يوم إجازة إضافي، بينما يستعد الجميع لاستئناف أعمالهم بشكل طبيعي بعد عطلة عيد الفطر.

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