أولها «شم النسيم».. الإجازات الرسمية المتبقية وموعدها بعد عيد الفطر

يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

وتبدأ الإجازات بعد العيد مباشرةً بيوم «شم النسيم»، الذي يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024، ويعد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر.

وبعد ذلك، تأتي إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024، يليها عدد من العطلات الرسمية المتنوعة.

– الاجازات الرسمية لعام 2025

الإثنين ٢١ أبريل

عيد شم النسيم



- الجمعة ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)



- الخميس ٠١ مايو

عيد العمال



- الخميس ٠٥ يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك



- الجمعة ٠٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو

عيد الأضحى المبارك



- الخميس ٢٦ يونيو

رأس السنة الهجرية



- الإثنين ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو



- الأربعاء ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



- الخميس ٠٤ سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الإثنين ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

الجدير بالذكر، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نظم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

تبدأ انتظام الدراسة وعودة الطلاب الى مدارسهم السبت الموافق 5 ابريل، حيث قضى الطلاب اجازة عيد الفطر المبارك اسبوعا كاملا.



تسود حالة من البحث والاهتمام حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتائج رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، مشيرة إلى عدم ثبوت رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

وبناءا على ذلك، تم احتساب الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين سيعتبر يوم الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للموظفين



كان قد أعلن مجلس الوزراء عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية بأن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، ونتيجة لذلك، تم تمديد إجازة عيد الفطر لهذا العام.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي ستنتهي يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وذلك بناءا على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث تم تحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام شهر شوال، مما يعني أن الإجازة التي بدأت يوم السبت 29 مارس 2025، ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي

وأكد قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون في الفترة من يوم السبت 29 مارس حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وتشمل الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر الفئات التالية:



و قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بدءا من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.

موعد انتهاء اجازة المدارس

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، عن منح إجازة رسمية للطلاب في جميع مدارس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر.

وقد بدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025. ومن المقرر استئناف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للمعاهد الأزهرية

وبتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعلن وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور محمد الضويني، عن منح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية مشابهة وبدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وستستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.