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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

مدربة الاسود أنوسة كوتة
مدربة الاسود أنوسة كوتة
الغربية أحمد علي

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية إخلاء سبيل محاسن كوتة، والشهيرة بـ "أنوسة كوتة" مدربة الأسود والنمور الشهيرة، بعد سماع أقوالها فيما يخص هجوم نمر على أحد العمال داخل السيرك، أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.


كما أمرت نيابة أول طنطا بناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب بالتصريح بدفن الذراع المبتور لعامل السيرك بطنطا بمعرفة أسرته.

وأرسل قسم أول طنطا مذكرة رسمية تتضمن قرار النيابة العامة بشأن التصريح بدفن الذراع المبتور للعامل المصاب بمعرفة أهليته، في المحضر رقم 8973 لسنة 2025 جنح أول طنطا، فضلا عن قرار بإغلاق السيرك حفاظا على أرواح المواطنين.

تفاصيل الواقعة 

من ناحية أخرى أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لزيارة محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وخلال الزيارة، نقل الدكتور محمود عيسى للمصاب وأسرة المستشفى تأكيدات المحافظ على توفير أفضل رعاية طبية له بالتنسيق مع جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حالته بشكل دوري لضمان شفائه التام.

الجدير بالذكر أن المحافظ فور وقوع الحادث، قام  بتشكيل لجنة عاجلة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل.

إجراءات احترازية 

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، مؤكداً تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بدقة وشفافية،في ضوء انها صاحبة الاختصاص الاصيل.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مشددًا على أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء.

محافظ الغربية قرار النيابة اخلاء سبيل انوسه كوته مدربة الاسود نيابة طنطا

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