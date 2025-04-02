قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
الدفاع الروسية تحطم قاذفة إستراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك
بهدف دغموم.. المصري يتقدم على سيمبا التنزاني‏ في الشوط الأول
بيسيرو يوجه الشكر لجماهير الزمالك في جنوب أفريقيا
محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب
مواعيد العمل في البنوك غدا 3-4-2025
في أول يوليو| مفاجأة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة.. ايه الحكاية؟
نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية
كوارع خلص على صاحبه في العيد.. أول صور لـ المتهم والمجني عليه
بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب سواحل اليابان
الدنمارك: الولايات المتحدة الأمريكية لن تسيطر على جرينلاند
إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات بتهمة تلقي رشاوى مالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إعادة تأهيل النمر | قرار النيابة بشأن حادث سيرك طنطا.. تفاصيل

النمر يلتهم ذراع الشاب
النمر يلتهم ذراع الشاب
خالد يوسف

شهد السيرك المقام بمدينة طنطا هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم النمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل قفص العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم.

بتر ذراع عامل سيرك طنطا

تسببت هجمات النمر، في إصابة العامل بإصابات بالغة في ذراعه، وتم إجراء جراحة عظام عاجله له، ضمت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل، واستغرقت العلمية الجراحية 4 ساعات وتم بتر ذراع العامل حفاظا على سلامته.

كان الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية، أكد صعوبة ترك الذراع، لما سيترتب عليه من حدوث غرغرينه للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، ولم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع، والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، ويخضع الشاب للمتابعة داخل مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

كوتة: استبعاد النمر من العروض لإعادة تأهيله

أكدت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور، أنه أثناء تقديم عرض داخل سيرك طنطا قام أحد العمال المساعدين المتواجدين خارج القفص بمد يده داخل القفص، فالتهمها أحد النمور، وحاول المدربون والمساعدون إنقاذه وتمكنوا من إبعاد النمر عنه.

وأشارت كوته، إلى أنه عدم وجود أي إصابات بين الجمهور الحاضر للعرض، حيث تم إخلاء السيرك والتأكد من سلامة كافة العاملين، وتحويل العامل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وتوجهت معه للاطمئنان عليه.

وأضافت أنوسة، أن النمر سوف يتم استبعاده من العروض الفترة القادمة وإرساله إلى التدريب وإعادة التأهيل في القاهرة، للتأكد من عدم تكرار الحادث.

قرارات النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محاسن كوتة، والشهيرة بـ "أنوسه كوتة" مدربة الأسود والنمور الشهيرة، بعد سماع أقوالها فيما يخص هجوم نمر على أحد العمال داخل السيرك، أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كما كلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وانتداب خبراء لمعاينة مكان الواقعة وانتظار تقرير الطب البيطري، لبيان حالة الحيوانات والسماع لأقوال الشهود بالواقعة.

كما قررت النيابة، التصريح بدفن الذراع المبتور لعامل السيرك بطنطا بمعرفة أسرته، وأرسل قسم أول طنطا مذكرة رسمية تتضمن قرار النيابة العامة بشان التصريح بدفن الذراع المبتور للعامل المصاب بمعرفة اهليته، في المحضر رقم 8973 لسنة 2025 جنح أول طنطا.

ماذا قال العامل المصاب؟

أكد "محمد البسطويسي" عامل السيرك المصاب عقب إفاقته داخل غرفته بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للإيذاء نفسيا و بدنيا، مضيفا: "الحمد لله ربنا نجاني من خطر الموت المحقق، والأسود داخل السيرك كانت جعانة بسبب عدم توافر اللحوم لإطعامهم".

وتابع الشاب المصاب بقوله: "لن أتنازل عن حقي القانوني في مقاضاة المتسببين في عاهتي"،  كما اتهمت أسرة العامل المصاب  القائمين على تدشين السيرك بمنطقة البوريفاج بالتقصير في توفير وسائل الأمن والأمان لحياة العاملين داخل السيرك أو خارجه من الجمهور، مشيرين الى ان الشاب محمد يعمل في هذا المجال منذ 12 سنة، وغير مؤمن عليه، مكتفين بالقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل وحقه مش هيضيع».

إعادة تأهيل النمر النيابة العامة سيرك طنطا بتر ذراع شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

العرافة العمياء

تنبؤات "العرافة العمياء" المرعبة لعام 2025 تتحقق.. ماذا حدث؟

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

السيرك بطنطا

النيابة تأمر بندب لجنة بيطرية لفحص الأسود والنمور في واقعة سيرك طنطا.. صور

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

واقعة السيرك بطنطا

الأسود جعانة بقالها 10 أيام.. كواليس ليلة الرعب في سيرك طنطا يرويها شهود عيان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب

حتى لاتعود للذنوب والمعاصي

أخشى العودة للمعاصي والذنوب بعد رمضان فماذا أفعل؟.. نصائح العلماء

وزارة الأوقاف

بعد واقعة «البالونات».. الأوقاف: لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشروط

بالصور

جانا العيد.. متحف شرم الشيخ ييستقبل زواره من السائحين بالحلوى

متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار

ثالث أيام عيد الفطر.. الأجهزة التنفيذية بالزقازيق تنفذ إزالات لمخالفات على مساحة 600 متر

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تقديم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض خلال 226 يوم بمركز الخدمات الطارئة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

دخل المسرح على توكتوك.. عصام صاصا يتألق في حفل عيد الفطر

عصام صاصا
عصام صاصا
عصام صاصا

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

المزيد