إعادة تأهيل النمر | قرار النيابة بشأن حادث سيرك طنطا.. تفاصيل

شهد السيرك المقام بمدينة طنطا هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم النمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل قفص العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم.

بتر ذراع عامل سيرك طنطا

تسببت هجمات النمر، في إصابة العامل بإصابات بالغة في ذراعه، وتم إجراء جراحة عظام عاجله له، ضمت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل، واستغرقت العلمية الجراحية 4 ساعات وتم بتر ذراع العامل حفاظا على سلامته.

كان الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية، أكد صعوبة ترك الذراع، لما سيترتب عليه من حدوث غرغرينه للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، ولم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع، والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، ويخضع الشاب للمتابعة داخل مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

كوتة: استبعاد النمر من العروض لإعادة تأهيله

أكدت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور، أنه أثناء تقديم عرض داخل سيرك طنطا قام أحد العمال المساعدين المتواجدين خارج القفص بمد يده داخل القفص، فالتهمها أحد النمور، وحاول المدربون والمساعدون إنقاذه وتمكنوا من إبعاد النمر عنه.

وأشارت كوته، إلى أنه عدم وجود أي إصابات بين الجمهور الحاضر للعرض، حيث تم إخلاء السيرك والتأكد من سلامة كافة العاملين، وتحويل العامل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وتوجهت معه للاطمئنان عليه.

وأضافت أنوسة، أن النمر سوف يتم استبعاده من العروض الفترة القادمة وإرساله إلى التدريب وإعادة التأهيل في القاهرة، للتأكد من عدم تكرار الحادث.

قرارات النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محاسن كوتة، والشهيرة بـ "أنوسه كوتة" مدربة الأسود والنمور الشهيرة، بعد سماع أقوالها فيما يخص هجوم نمر على أحد العمال داخل السيرك، أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كما كلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وانتداب خبراء لمعاينة مكان الواقعة وانتظار تقرير الطب البيطري، لبيان حالة الحيوانات والسماع لأقوال الشهود بالواقعة.

كما قررت النيابة، التصريح بدفن الذراع المبتور لعامل السيرك بطنطا بمعرفة أسرته، وأرسل قسم أول طنطا مذكرة رسمية تتضمن قرار النيابة العامة بشان التصريح بدفن الذراع المبتور للعامل المصاب بمعرفة اهليته، في المحضر رقم 8973 لسنة 2025 جنح أول طنطا.

ماذا قال العامل المصاب؟

أكد "محمد البسطويسي" عامل السيرك المصاب عقب إفاقته داخل غرفته بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للإيذاء نفسيا و بدنيا، مضيفا: "الحمد لله ربنا نجاني من خطر الموت المحقق، والأسود داخل السيرك كانت جعانة بسبب عدم توافر اللحوم لإطعامهم".

وتابع الشاب المصاب بقوله: "لن أتنازل عن حقي القانوني في مقاضاة المتسببين في عاهتي"، كما اتهمت أسرة العامل المصاب القائمين على تدشين السيرك بمنطقة البوريفاج بالتقصير في توفير وسائل الأمن والأمان لحياة العاملين داخل السيرك أو خارجه من الجمهور، مشيرين الى ان الشاب محمد يعمل في هذا المجال منذ 12 سنة، وغير مؤمن عليه، مكتفين بالقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل وحقه مش هيضيع».