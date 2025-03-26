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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الأهلي والهلال السوداني .. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى مارسيل كولر الى الفوز لتعويض الأزمات التي تعرض لها الفريق مؤخرًا، بداية من الانسحاب من القمة، وتوديع كأس العاصمة بهزيمتين متتاليتين على يد انبي وطلائع الجيش.

استعدادات الأهلي لمباراة الهلال السوداني

تتضمن تحضيرات الأهلي للمباراة التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب تدريب اللاعبين على الأمور الفنية التى يسعى مارسيل كولر، فى تنفيذها داخل الملعب خلال المباراة .

وينتظر إكتمال صفوف الفريق الخميس، بانضمام الدوليين للتدريبات الجماعية بعد إنتهاء إرتباطهم بمعسكر المنتخب الوطني .

بروفة الاهلي امام زد استعدادا للهلال

يخوض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق زد ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة  الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 1 أبريل المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مباراة بطل السودان.

ويرغب كولر في تجهيز الخماسي العائد من الإصابة وهم علي معلول ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأفشة وطاهر محمد طاهر، تحسبا للاستعانة بالبعض منهم في مباراة الهلال السوداني، وينضموا إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي بطل السوداني في ربع نهائي البطولة القارية، حيث لم يخوضوا مباريات كافية بعد عودتهم من الإصابة، ويأتي ذلك بعدما ودّع  الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش أول أمس، الأثنين، بنتيجة 1 -3 حيث كانت الخسارة الثانية في البطولة بعدما سبق وخسر من إنبي في الجولة الإولى.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة 

يلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.
تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.
وسيواجه الفائز من هذه المواجهة الفريق المتأهل من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد، بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني، إضافة الى إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)، سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)، عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)، ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)، ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).


تذكرتي: فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والهلال السوداني

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والهلال السوداني، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسمه الجاري 2024-2025.

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