عيدية الكرة المصرية لمن تذهب؟| محمد شريف يرغب في العودة للأهلي.. و 4 أندية تصارع للفوز به

سيطرت حالة من الترقب الشديد، بين جماهير الكرة المصرية عامة، وتحديدا ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب الوجهة المرتقبة لهداف الدوري السابق ومهاجم الخليج السعودي الحالي محمد شريف، الذي قرر العودة الى مصر، واللعب لأحد أندية القمة.

شريف يرغب في العودة للأهلي وكولر يرفض

لا يخفى على أحد أن رغبة المهاجم الدولي محمد شريف تتمثل في العودة إلى فريقه السابق النادي الأهلي، التي تثق جماهيره في قدرات لاعبهم السابق صاحب لقب المخيف، إلا أن المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر له رأي مخالف.



يرى كولر أن محمد شريف ليس المهاجم الذي يبحث عنه لقيادة الهجوم الأحمر، خاصة في كأس العالم للأندية، لذا يرفض كولر أي تلميح من إدارة الاهلي بإعادة شريف للقلعة الحمراء.

أسباب رفض كولر عودة محمد شريف إلى الأهلي

يتمسك المدرب السويسري مارسيل كولر برأيه الرافض بشدة لعودة محمد شريف من جديد من أجل تدعيم الخط الأمامي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد كولر للجنة الكرة، أن محمد شريف غير قادر على منافسة وسام أبو علي وجراديشار، وهو ما جعله يطلب من جهاز الكرة صرف النظر عن فكرة ضمه من جديد، على الرغم من كون اللاعب يمثل صفقة انتقال حر، وشدد كولر على أن اللاعب بعيد خلال الآونة الأخيرة عن التأثير مع فريقه السعودي، كذلك غيابه التام عن اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

موقف محمد شريف من الزمالك وبيراميدز

يبدو ان الرفض التام من مارسيل كولر للاعب محمد شريف، دفعت وكيله الى البحث عن وجهة مناسبة للاعب، حيث يملك أفضل عرضاً من الناحية المادية من جانب فريق بيراميدز لضمه في صفقة انتقال حر بمقابل مادي يصل إلى مليون دولار في الموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات.



ودخل نادي الزمالك على الخط، من خلال محاولاتقوية ننة جانب بعض أعضاء لجنة التخطيط في نادي الزمالك، مثل أحمد حسام ميدو لإقناعه بخوض تجربة جماهيرية كبيرة في صفوف نادي الزمالك، والتألق ضمن صفوفه واستعادة بريقه التهديفي والفني من جديد.

وحتى الآن يمنح محمد شريف الأفضلية إلى عرض بيراميدز، خاصة ان النادي يشهد صحوة كبرى دفعته لصدارة الدوري، وضمان المشاركة في دوري أبطال افريقيا.

شريف يحسم قراره بعد ظهور اندية خليجية

رد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، على إمكانية الانتقال إلى الزمالك، مع مطلع الموسم الجديد بعد انتهاء عقده مع فريقه السعودي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مُقرب من اللاعب: «محمد شريف سيقوم بدراسة كافة العروض التي تلقاها بعد انتهاء موسمه مع الخليج السعودي، الا انه لم يعطي كلمة إلى أيًا من الأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها الزمالك، في انتظار معرفة موقف الأهلي النهائي من عودة للفريق مع مطلع الموسم الجديد.



ودخل فريقان من السعودية وقطر، في مفاوضات مع محمد شريف، للفوز بخدمات اللاعب، الذي سيحسم قراره النهائي بشأن العروض المقدمة إليه خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب الزمالك وبيراميدز أو العرضين الخليجيين، بعد اجازة عيد الفطر.