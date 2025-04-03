المكسيك: لن نرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم، الأربعاء، إن بلادها لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية.

وذكرت شينبوم في مؤتمر صحفي أن المكسيك ستعلن يوم الخميس "عن برنامج شامل، وليس فرض رسوم جمركية بالمثل".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "سأوقّع أمراً تنفيذياً تاريخياً يفرض رسوماً جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا سنفعله بهم"، مضيفاً: "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي".

