تحمّلوا الضربة.. أمريكا تحذّر دول العالم من الردّ على رسوم ترامب

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا حصل الردّ سيكون هناك تصعيد" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، الأربعاء، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً وصف بالتاريخي، يفرض بموجبه "رسوماً جمركية متبادلة" على دول العالم.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "سأوقّع أمراً تنفيذياً تاريخياً يفرض رسوماً جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا سنفعله بهم"، مضيفاً: "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي".

وتتفاوت معدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي عرضها ترامب من دولة إلى أخرى وتتراوح بين 10 و50 %.