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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
عزة عاطف

في خطوة جديدة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع رينو، أكدت نيسان هذا الأسبوع أنها ستطلق نسختها الخاصة من سيارة "توينجو"، إحدى سيارات المدينة الشهيرة التي تجمع بين الحجم الصغير والأداء الفعّال. 

وستطور السيارة وتنتج بواسطة "أمبير"، الشركة التابعة لمجموعة رينو المتخصصة في السيارات الكهربائية والبرمجيات.

تعاون تاريخي بين نيسان ورينو

في سياق هذا التعاون، سيتم تطوير "توينجو" بنكهة نيسان، بينما ستظل المحافظة على التصميم الفرنسي الكلاسيكي لسيارة المدينة الصغيرة التي تلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق الأوروبية. 

وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف بعد عن اسم السيارة، فإنها تشير إلى أن التصاميم الداخلية ستأخذ طابعًا خاصًا من نيسان، مما يدل على رغبتها في إضفاء هوية مميزة على السيارة بدلاً من مجرد تغيير الشعارات.

سعر سيارة نيسان ورينو 

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذه السيارة من حوالي 18,000 يورو في النسخة المستوحاة من داسيا إلى 20,000 يورو للنسخة نيسان، وهو سعر تنافسي يعكس التزام الشركات بتقديم حلول اقتصادية وعملية للعملاء.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة لتحالف رينو-نيسان، حيث تُشير التقارير إلى تغييرات في الهيكلية المؤسسية للشراكة بين الشركتين. 

فقد تم الإعلان عن خفض النسبة المشتركة للملكية من 15% إلى 10%، مما يسمح للطرفين بخفض حصصهما بما يتماشى مع المصالح المتبادلة دون أي التزامات إضافية. 

بالإضافة إلى ذلك، ستستحوذ رينو على حصة نيسان البالغة 51% في الفرع الهندي، في خطوة استراتيجية لتحسين التوسع المحلي والتكيف مع احتياجات السوق الهندي.

ومن جهة أخرى، يبدو أن نيسان ستواصل الاستفادة من تعاونها مع ميتسوبيشي أيضًا، حيث أكدت الشركتان أن نيسان ستستعير بعض الطرازات من شريكها المحلي. 

يتوقع أن تطرح نيسان طراز "Rogue" الهجين القابل للشحن في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، والذي من المرجح أن يكون نسخة معدلة من طراز "أوتلاندر PHEV" مع تغيير بعض التفاصيل والشعارات.

بالنسبة لمستقبل نيسان، فإن الشركة تواصل خططها لتوسيع أسطول سياراتها، حيث من المتوقع أن تطلق طراز "Rogue" من الجيل الرابع في الولايات المتحدة في 2026، بتصميم جديد كليًا مزود بنظام "E-Power"، وهو ما يعكس سعي نيسان المستمر لتحسين تقنياتها وابتكاراتها لتلبية احتياجات السوق.

بذلك، تواصل نيسان تعزيز شراكتها مع رينو وميتسوبيشي ضمن تحالف يعزز مكانتها في أسواق السيارات العالمية، ويضعها على الطريق نحو تقديم منتجات مبتكرة وفعّالة للعملاء.

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