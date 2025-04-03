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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المعجزة حصلت.. نجاة شخص من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
أحمد بسيوني

كشف شاهد عيان عن نجاة شخص من عقار الإسكندرية المنهار في منطقة بحري، حيث تمكن من الخروج من المنزل أثناء انهيار العقار من الداخل. 

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية.

فقد انهار منزل قديم من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن سيدة و٣ من اطفالها.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنوا من انتشال الجثامين.

وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، وهم أم تدعى أسماء وأبنائها الثلاثة.

وأصيب الأب في الحادث ويرقد بالعناية المركزة بأحد مستشفيات الأسكندرية، وبذلك يكون اجمالي عدد الضحايا ٤ وفيات ومصاب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

الإسكندرية عقار قديم انهيار ضحايا حي الجمرك عقار بحري

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