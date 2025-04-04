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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عواصف مدمرة وأعاصير تضرب وسط وجنوب الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

ضربت عواصف وأعاصير عنيفة مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة وجنوبها، متسببة في مصرع سبعة أشخاص على الأقل، وإحداث أضرار مادية جسيمة في عدد من الولايات، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكانت ولاية تينيسي من أكثر المناطق تضرراً، حيث أُعلن عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة للطقس السيئ، من بينهم أب وابنته في مقاطعة فاييت، بعد أن دمر إعصار منزلهما الجاهز، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية. 

كما تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى في نفس المقاطعة، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم.

وفي ولاية ميسوري، أُبلغ عن حالة وفاة إضافية بسبب العواصف، بينما لقي رجل مصرعه في ولاية إنديانا بعد أن اصطدمت سيارته بخط كهرباء، ما أدى إلى صعقه.

إغلاق للمدارس وتحذيرات من طقس أكثر سوءًا

ونظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية، أُغلقت المدارس في مناطق عدة، بما في ذلك مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، حيث اتخذت السلطات المحلية تدابير احترازية لحماية السكان من المخاطر المحتملة.

وفي سياق متصل، حذر حاكم ولاية كنتاكي، أندي بيشير، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، من "أحد أخطر الأحداث الجوية" التي قد تضرب الولاية، داعياً المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق مشاهد الدمار الذي خلفته العواصف، حيث ظهرت مبانٍ متضررة بشدة، وأشجار ضخمة اقتلعتها الرياح، إضافة إلى سيارات مقلوبة في الشوارع.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن حالة الطقس الخطيرة مرشحة للاستمرار حتى يوم السبت، مع مخاوف من حدوث فيضانات مدمرة في عدد من المناطق المتضررة.

وفي مؤشر على حجم الأضرار، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف مشترك في عدة ولايات، وفق ما أعلنه موقع "باور آوتدج دوت يو إس" المتخصص في مراقبة أعطال الطاقة، ما زاد من تعقيد الأوضاع للسكان المتأثرين بالأعاصير والأمطار الغزيرة.

وتعد هذه العواصف جزءاً من سلسلة أنظمة طقس عنيفة تضرب الولايات المتحدة في فصل الربيع، حيث تشهد البلاد تزايداً في عدد وشدة الأعاصير خلال هذه الفترة، وسط تحذيرات من تغيرات مناخية قد تؤدي إلى تواتر هذه الظواهر مستقبلاً.

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