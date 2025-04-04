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اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو

الكونغو فو
الكونغو فو
ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، عن البرنامج الزمني لخطة الاتحاد للموسم الرياضي 2024 / 2025 بداية من شهر أبريل حتى يونيو المقبل بإقامة 8 بطولات محلية وإفريقية.

موعد البطولة

يستهل الاتحاد بطولات شهر أبريل بإقامة بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق مرحلة تحت 12 سنة بنين وبنات خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري في نادي طلائع الجيش، يتبعها إقامة بطولة الجامعات المصرية للووشو كونغ فو خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري في جامعة عين شمس.

تستمر إقامة البطولات في شهر أبريل الجاري بإقامة أيضا بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق ساندا بنين مرحلة 14 و 16 سنة خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري في نادي طلائع الجيش ثم بطولة الجمهورية للأكاديميات والصالات الخاصة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

يشهد شهر مايو المقبل إقامة بطولتين الأولى البطولة الأفريقية التاسعة للمنتخبات «عموم» خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والبطولة الثانية الجمهورية للأندية أساليب تحت 10 سنوات وبطولة الأندية للأساليب المودرن من تحت 12 سنة حتى العموم خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

في شهر يونيو المقبل، تقام بطولة كأس اللواء حازم خاطر ساندا بنين وبنات خلال الفترة من 19 إلى 22 يونيو في استاد القاهرة الدولي ثم بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق أساليب مودرن مرحلة 12 و 15 سنة خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

الكونغو فو طلائع الجيش استاد القاهرة الدولي

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