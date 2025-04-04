إعلامي: 160 مساهمة تهديفية لـ أحمد مصطفى زيزو

كشف الاعلامي مينا ماهر عن مساهمات أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :

160 مساهمة تهديفية لأحمد مصطفى زيزو .



يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى باياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتنطلق مباراة الزمالك وستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

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كان الزمالك قد تعادل مع ستيلينبوش سلبيا بجنوب افريقيا

ووصلت بعثه فريق الزمالك فجر الجمعة قادمه من جنوب افريقيا



ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.