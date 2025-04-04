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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأثيرات تعريفات ترامب على الذهب والنفط والبتكوين.. اقتصادي يوضح

نفط
نفط
عبد الخالق صلاح

قال الخبير الاقتصادي، جاد حريري،  إن أسعار الذهب، شهدت ارتفاعات تاريخية، حيث يتوقع البعض أن تصل الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 3200 و3250 دولار، ومع ذلك، قد نشهد تصحيحًا أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع تعريفات ترامب الجمركية.

وذكر خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار النفط، في ظل القرارات العالمية الأخيرة، تراجعت بسبب المخاوف التجارية وقرارات أوبك بزيادة الإمدادات، مما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 50 و55 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، أضاف أنه تراجعت أسعار البيتكوين مع تصاعد التوترات التجارية، لكن هناك توقعات بارتفاعها إلى مستويات تتراوح بين 150 و180 ألف دولار على المدى البعيد، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين بسبب التقلبات الكبيرة في السوق.

الخبير الاقتصادي جاد حريري تصريحات تليفزيونية

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