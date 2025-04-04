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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكرى: من يحمى أهلنا فى غزة ويمد لهم يد العون ويدفن الشهداء

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
أسامة علي

وجه الإعلامى مصطفى بكرى تساؤلات عدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة قائلا:"من يحمى أهلنا فى غزة ويمد لهم يد العون ويلملم أشلاء الأطفال ويدفن الشهداء؟!".

وتابع بكرى خلال تقديم برنامج حقائق واسرار المذاع عبر قناة "صدى البلد"، جثامين الشهداء غطت أرض غزة، من يستطيع أن يوقف أزيز طائرات جيش الاحتلال والصواريخ التى توجه نحو الأبرياء فى غزة؟!"

وأضاف مصطفى بكرى، من ينهى الحصار وينقذ المحاصرين الإحتلال يهجرهم من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب والعكس،ويمارس تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.

الصحة العالمية

وفى سياق متصل قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي وغير مسبوق، مشيرة إلى أن استمرار القصف والدمار يعطل تمامًا عمل الفرق الطبية والمرافق الصحية.


وأكدت هاريس، أن هناك قيودًا مشددة على إدخال المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انقطاع شبه كامل في سلاسل الإمداد الطبية والإغاثية، مشددةً على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، حيث أن استمرار القصف يجعل من المستحيل تقديم الرعاية الصحية للمصابين أو الوصول إلى جميع المناطق داخل القطاع.

مصطفى بكرى غزة اخبار التوك شو صدى البلد فلسطين

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