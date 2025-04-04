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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يزور بنما الأسبوع المقبل

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
قسم الخارجي

أعلنت “البنتاجون”، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، سيسافر إلى بنما، مطلع الأسبوع المقبل؛ للمشاركة في مؤتمر سنوي للأمن في أمريكا الوسطى.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، بأن هيجسيث سيعقد اجتماعات ثنائية خلال المؤتمر "ستدفع الجهود الجارية لتعزيز شراكاتنا مع بنما ودول أمريكا الوسطى الأخرى نحو رؤيتنا المشتركة لنصف الكرة الغربي الآمن والسلمي"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، رغبته في "استعادة" قناة بنما، التي تُعتبر واحدة من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، لكنه لم يُفصّل كيفية تحقيق ذلك، أو ما إذا كان العمل العسكري قد يكون ضروريًا.

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