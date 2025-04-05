آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5-4-2025

نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5-4-202 بناءً على أسعار الصرف الحالية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 377.25 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه الذهب 2640.75 ريال سعودي.

ونعرض لكم أسعار الذهب بكافة الأعيرة المتاحة في السوق السعودية اليوم.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24 سجل 377.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 22 سجل 345.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 سجل 330.00 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عيار 18 سجل 283.00 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عيار 14 سجل 220.00 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عيار 12 سجل 188.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 24 الخيار المثالي للاستثمار

يُعَدّ الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً، وقد سجل اليوم سعر 377.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 22 للأذواق التقليدية

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 345.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً

يُعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق السعودية، حيث سجل اليوم 330.00 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18 السعر المناسب

سجل الذهب عيار 18 سعراً منخفضاً نسبياً بلغ 283.00 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عيار 14 و12 الخيار الاقتصادي

بالنسبة للذهب عيار 14، فقد بلغ سعره اليوم 220.00 ريالا سعوديا، بينما سجل عيار 12 188.50 ريال سعودي.