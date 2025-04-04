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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

وأظهر سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا لم يحيد عن 5 جنيهات في المتوسط، بنهاية تعاملات أمس الخميس .

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5028 جنيها للبيع و 5037 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4400 جنيها للبيع و 4425 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة نحو 3771 جنيها للبيع و 3792 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2933 جنيها للبيع و 2950 جنيها للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3114 دولار للبيع و 3115 دولار للشراء.

الذهب العالمي

سجل سعر الذهب رقماً قياسياً جديداً فوق 3160 دولاراً للأونصة بعد أن كشف الرئيس دونالد ترمب عن رسومه الجمركية "المتبادلة"، التي تفرض رسماً أدنى قدره 10% على الواردات، مما أثار مخاوف من أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وكان الذهب أحد السلع القليلة التي تم استثناؤها من هذه الرسوم، وفقاً لورقة حقائق من البيت الأبيض. وتعزز وضع المعدن كملاذ آمن عندما ارتفع بنسبة تصل إلى 1.1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس في حديقة الزهور. وقد تبع ذلك زيادة بنسبة 0.7% يوم الأربعاء.

وقال ترمب إنه سيطبق رسماً جمركياً أدنى قدره 10% على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على عشرات الدول ذات أكبر مستويات العجز التجاري. وتم فرض رسم قدره 34% على الصين، في حين بلغت النسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام.

يتوجه المستثمرون إلى الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وارتفع المعدن الثمين بنسبة 20% هذا العام بعد موجة ارتفاع حادة في 2024 قادتها مشتريات ضخمة من البنوك المركزية وطلب قوي في آسيا.

سجل الذهب الفوري رقماً قياسياً جديداً بلغ 3,167.84 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروته عند 3149 دولاراً يوم الثلاثاء. وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، في حين ارتفع البلاتين قليلاً.

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