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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر جرام الذهب عيار 24 يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.. فيديو

الذهب
الذهب
البهى عمرو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 3-4-2025، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5066 جنيها للجرام.

ويبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3800 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4434 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5066 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 35464 جنيها.

تحدث سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، عن توقعاته المستقبلية لأسعار الذهب، متوقعًا ارتفاعها إلى مستويات 4500 جنيه للجرام والأوقية على المدى المتوسط.

وأكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن  سوق الذهب قد حقق أرباحًا جيدة بنسبة 17% حتى الآن، وذلك على الرغم من التقلبات والتذبذبات التي شهدها في الفترة الأخيرة.

وفي ضوء هذه الأداء القوي، أوصى المتداولون بالاستفادة من السعر الحالي للذهب والقيام بعمليات شراء، مؤكدًا أن هذا الوقت مناسب للاستثمار على المدى البعيد.

وتابع أنه لا بد من التريث والاحتفاظ بالذهب، حتى في حال شهد السعر انخفاضات مؤقتة، مشيرًا إلى أن الاستعجال في البيع قد يحرم المتداولين من فرص ربحية كبيرة على المدى الطوي، مضيفًا: "احتفظوا بالذهب لا تستعجلوا البيع".

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