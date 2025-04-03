أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا مع الحفاظ على آخر زيادة سجلها المعدن الأصفر في محلات الصاغة خلال تعاملات يوم السبت الماضي، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، ارتفاعًا قدره 65 جنيهًا، مع ثبات الأسعار العالمية للذهب في البورصات الدولية.

في هذا التقرير، نقدم آخر التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر وسعر الذهب عالميًا بالدولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 5011 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا في السوق المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 4385 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 65 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم نحو 3758 جنيهًا، وهو أيضًا يعكس استقرارًا في الأسعار بالمقارنة بالفترات السابقة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 35080 جنيهًا، وهو ما يعكس الزيادة التي طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 3084 دولارًا للأوقية، حيث شهد السوق العالمي استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية بناءً على المحل والموقع الجغرافي، حيث تتراوح عادة بين 5% و10% من سعر الجرام حسب التصميم وتكلفة القطعة.

و المحلات في المناطق الراقية تشهد عادةً زيادات أعلى في المصنعية مقارنة بالمناطق الشعبية.