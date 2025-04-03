قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدعو أمريكا لتصحيح أخطائها وإدارة الخلافات مع الآخرين على أساس المساواة
سامح حسين يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد «استنساخ»
الأهلي يرفع سقف عقود لاعبيه ويخطط لتمديد عقد إمام عاشور
رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
اليمن..ميليشيا الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة
فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركود
وزير التجارة البريطاني: التعريفات الجمركية الأمريكية مخيبة للآمال
إسبانيا تهدد باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على رسوم ترامب الجمركية
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعًا مع القطاعات المُتضررة من رسوم ترامب
تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة
هل يجوز قصر الصلاة في المنزل قبل السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا مع الحفاظ على آخر زيادة سجلها المعدن الأصفر في محلات الصاغة خلال تعاملات يوم السبت الماضي، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، ارتفاعًا قدره 65 جنيهًا، مع ثبات الأسعار العالمية للذهب في البورصات الدولية.

في هذا التقرير، نقدم آخر التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر وسعر الذهب عالميًا بالدولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 5011 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا في السوق المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 4385 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 65 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم نحو 3758 جنيهًا، وهو أيضًا يعكس استقرارًا في الأسعار بالمقارنة بالفترات السابقة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 35080 جنيهًا، وهو ما يعكس الزيادة التي طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 3084 دولارًا للأوقية، حيث شهد السوق العالمي استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية بناءً على المحل والموقع الجغرافي، حيث تتراوح عادة بين 5% و10% من سعر الجرام حسب التصميم وتكلفة القطعة.

و المحلات في المناطق الراقية تشهد عادةً زيادات أعلى في المصنعية مقارنة بالمناطق الشعبية.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أجازات رسمية 2025

بعد عيد الفطر.. جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بمراعاة أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس

مدربة الاسود أنوسة كوتة

إغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

ترشيحاتنا

صلوات الثالث لنيافة الأنبا باخوميوس

صلاة الثالث لرحيل الأنبا باخوميوس واستقبال المعزين بمطرانية البحيرة.. صور

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات التجمعات والميادين

البابا تواضروس

ثنائيات في أمثال السيد المسيح (6) .. اِغفِر واِرحَم.. في اجتماع الأربعاء

بالصور

طريقة عمل صوص البيج تيستى

.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى

ضربة قاضية لـ شاومي بعد حادث مميت لسيارتها الكهربائية SU7

حادث شاومي
حادث شاومي
حادث شاومي

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد