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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الخميس

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر وبعض دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وكذلك عالميا،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة بمستهل اليوم الخميس 3 أبريل 2025.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الخميس 3-4-2025

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 5057 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم الخميس
نحو 4636 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 4435 جنيها 

 سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 3793 جنيها 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل اليوم الخميس 35400 جنيها.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب  بدون مصنعية في الإمارات اليوم الخميس  :

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 لغت نحو 376.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 348.50 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو  334 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت  نحو 286.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو  221.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو  190 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم   لـ الأوقية بلغت نحو 11702.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2672 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 24 بلغت نحو 376 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 22 وصلت  نحو 344.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 21 نحو سجلت 329 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم  عيار 18 بلغت نحو  382  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 219.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 12 وصلت نحو 188 ريال سعودي.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 11695 ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2632 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3125 دولار أمريكي.

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.

أسعار الذهب مصر السعودية الإمارات المتحدة الجنيه الذهب

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