يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في السعودية دون مصنعية اليوم الاربعاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 371 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 22 وصلت نحو 340 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو سجلت 324.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم عيار 18 بلغت نحو 378.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 216.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 158.25 ريال سعودي.

الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة والجنيه الذهب هما من أكثر الوحدات استخدامًا في الأسواق المحلية والدولية.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 11540ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2597 ريال سعودي.

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3082 دولار أمريكي.

وتتغير أسعار الذهب في السعودية بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.