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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 1 أبريل

أرشيفية
أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسواق الذهب في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك. 

يأتي هذا الارتفاع في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعكس تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات:

عيار 24: سجل سعر الجرام حوالي 364.05 درهم إماراتي.

عيار 22: بلغ سعر الجرام نحو 333.72 درهم إماراتي.

عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 318.55 درهم إماراتي.

عيار 18: سجل سعر الجرام حوالي 273.04 درهم إماراتي.
 

أسعار الأونصة والجنيه الذهب:

سعر الأونصة: بلغ حوالي 11,516 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 2,630 درهم إماراتي.
 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بين محلات الصاغة بناءً على قيمة المصنعية والطلب في السوق المحلية. يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار المحدثة قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

1. الأسعار العالمية: تغيرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف العملات: تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى تؤثر على تكلفة استيراد الذهب.

3. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب خلال المناسبات والأعياد، كما هو الحال في عيد الفطر، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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