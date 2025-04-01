أسعار الجنيه الذهب ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الجنيه الذهب في السوق اليوم، الثلاثاء 1 أبريل 2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرةً بصعود أسعار الذهب عالميًا وزيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس.

وجاءت أسعار الجنيه الذهب بمختلف أوزانه وعياراته على النحو التالي:

أسعار الجنيه الذهب عيار 21

الجنيه الذهب (8 جرامات): 35,080 جنيهًا.

نصف الجنيه الذهب (4 جرامات): 17,540 جنيهًا.

ربع الجنيه الذهب (2 جرام): 8,770 جنيهًا.

نصف الربع جنيه الذهب (1 جرام): 4,420 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب عيار 24

الجنيه الذهب (8 جرامات): 39,920 جنيهًا.

نصف الجنيه الذهب (4 جرامات): 19,960 جنيهًا.

ربع الجنيه الذهب (2 جرام): 9,980 جنيهًا.

نصف الربع جنيه الذهب (1 جرام): 4,990 جنيهًا.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الإقبال على الجنيه الذهب كأداة استثمارية وحفظ للقيمة، خاصة مع تخوف المستثمرين من تقلبات الأسواق المالية.

كما أن ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، الذي تجاوز 2180 دولارًا، انعكس مباشرةً على الأسعار المحلية.

ومن المتوقع استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بناءً على التغيرات في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب في السوق المحلية.

وينصح الخبراء الراغبين في الشراء بمتابعة تحديثات السوق بشكل مستمر، مع مقارنة الأسعار بين محلات الذهب المختلفة لضمان الحصول على أفضل سعر متاح.