البنتاجون يعلن استقالة تيموثي هوج مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون" اليوم الجمعة أن تيموثي هوج سيغادر منصبه كمدير لوكالة الأمن القومي الأمريكية وقائد القيادة السيبرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر للجنرال تيموثي هود على عقود خدمته لأمتنا، والتي تُوجت بتوليه منصب قائد القيادة السيبرانية الأمريكية ومدير وكالة الأمن القومي نتمنى له ولعائلته كل التوفيق"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

واتّخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لإقالة عدد من كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك بعد وقت قصير بعدما حثّته الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر على تطهير الموظفين الذين اعتبرتهم غير ملتزمين بما يكفي بأجندته "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، وفقًا لما ذكره عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر يوم الخميس.

قدّمت لومر بحثها إلى ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي يوم الأربعاء، حيث عرضت حججها لإقالة المسؤولين، وفقًا لما ذكره الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل حساسة تتعلق بالموظفين.

وأضافوا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي سيريو جور، شاركوا في الاجتماع.