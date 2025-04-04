على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

دخل محمد البسطويسي، الذي التهم النمر ذراعه، في نوبة من البكاء على الهواء عقب الاعتداء عليه من قبل أمن المستشفى المحجوز به.

وقال الشاب خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب، إن الأمن عندما عرف أنه في مداخلة مع عمرو اديب على الهواء اعتدي عليه وهدده بالضرب أو كسر الموبايل أو إنهاء المداخلة.

وانفعل أديب على الهواء موجها حديثه للشاب: محدش يقدر يعمل لك حاجة من بكره الصبح هنقلك مستشفى وادي النيل، أنت في مستشفى حكومي محترمة وسيبك من شغل الأمن ده.

وتدخل أحد أقارب الشاب أثناء المداخلة، وأكد على حسن تعامل الأطباء ومدير المستشفى إلا أن الأمن يعاملهم بطريقة سيئة.