بعد ظهور دمية مسلسل إخواتي.. ماذا طلب أحمد حاتم من منى الشاذلي؟

علق الفنان أحمد حاتم ، على ظهور دمية مشابهة له، صُنعت خصيصًا لتكون "دوبلير" في بعض مشاهده التي قدمها خلال أحداث مسلسل "إخواتي"، بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي عُرض خلال شهر رمضان المنقضي، إذ ظهرت تلك الدمية خلال حلقة أمس من برنامج معكم، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

ونشر أحمد حاتم، صورة الدمية، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كاتبًا: “ما أنا كنت فاضي يا أستاذة منى كنتي قوليلي آجي”

مسلسل "إخواتي"، بطولة نيللي كريم، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، على صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.