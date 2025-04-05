إصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام سيارة بهم في الدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص بأصابات متنوعة إثر اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء سيرهم بالقرب من صينية ميت خميس بمحافظة الدقهلية.

إصابة ثلاثة اشخاص اثر اصطدام سيارة بهم

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حاد ث تصادم سيارة بأشخاص بصينيه ميت خميس بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث

كسور وكدمات للمصابين ونقلهم للدولى للعلاج

وتبين إصابة كلا من احمد فتحي عنتر شرف الدين 28 عاما مقيم ميت عساس مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وكددمات متفرقة بالجسم ، بسنت شامل ابراهيم 21 عاما مقيمة شربين مصاب بنزيف داخلى بالمخ

الام بالعمود الفقرى، اشتباه كسر فى الساق اليمنى، وبسنت عاطف فاروق 21 عاما مقبمة شربين و مصابة اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى.



تم نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة

