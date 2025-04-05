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زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

أثار أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل، برسالة مفاجئة، وذلك بعد غيابه عن جلسة التجديد في مقر النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

وفي هذا الصدد نشر أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة وعلق عليها: “لا تتسرعوا على العظمة”.


وكانت تقارير إعلامية عدة قد أشارت إلى وجود جلسة اليوم السبت تجمع زيزو ووالده مع مسئولي الزمالك، بشأن التجديد، إلا أنه لم يتواجد.

وبحسب ما ذكر أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على فيسبوك، فإن زيزو حصل على راحة إضافية من مران الزمالك اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق.
 



 

زيزو الزمالك الاهلي أحمد حسن مسئولي الزمالك

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