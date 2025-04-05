أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ضمن أعمال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط .

وقال أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القضية الفلسطينية قضية إنسانية بالدرجة الأولى وأين نحن من هذه القضية وآن الأوان أن تلتزم إسرائيل بالشرعية الدولية ".

وتابع أبو العينين :" يجب أن يكون السلام في المنطقة عادلا وشاملا لحفظ حقوق الفلسطينيين ".



وأكمل أبو العينين :" الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهجيره من أرضه "، ومصر تقدمت بمبادرة وخطة تم اعتمادها في القمة العربية لإعادة إعمار غزة بدون تهجير ".

ولفت أبو العينين :" يجب بدء تنفيذ الخطة المصرية لإعمار غزة وإدخال المساعدات ولابد من خطوات سريعة لغدخال المساعدات والبدء في تنفيذ برامج إعمار في غزة ".

وحصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع على رئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط وهى المرة الأولى التى تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.



جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التى عقدت فى إسبانيا على مدار اليومين الماضيين وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساءوممثلي برلمانات 38 دولة.

وأعلنت فرانسينا آرمنغول رئيسة البرلمان الإسبانى على رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو القادم خلفا لإسبانيا.