أبو العينين: يجب بناء سلام عادل في المنطقة ومنع محاولات التهجير

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ضمن اعمال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط .

وقال أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشعر جميعا بالمخاطر في غزة وما يقوم به الاحتلال من أعمال عنف ومارس إبادة جماعية تجاه شعب أعزل ".

ولفت أبو العينين: "علينا ان نختار بناء سلام عادل في المنطقة لن يتم إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطينية ومنع أي محاولات للتهجير".

وأكمل أبو العينين :" يجب بناء دولة فلسطينية مستقلة وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله بناء السلام العادل والشامل والمنطقة في صراع مستمر ودمار مستمر من اصحاب المصالح الخاصة ".



ولفت أبو العبينين :" يجب التفرقة بين الاحتلال والشعب الاذي يحاول ان يطرد الاحتلال والمقاومة التي تواجه الاحتلال والشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وعرضه ".

وتابع أبو العينين :" أحيي الموقف الأوروبي والبرلمان الأسباني الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعلى كل الأصدقاء ان يتبنوا هذه الخطوة التاريخية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ".

وحصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع على رئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط وهى المرة الأولى التى تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاما.



جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التى عقدت فى إسبانيا على مدار اليومين الماضيين وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساءوممثلي برلمانات 38 دولة.

وأعلنت فرانسينا آرمنغول رئيسة البرلمان الإسبانى على رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو القادم خلفا لإسبانيا.