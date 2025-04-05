نتنياهو يتوجه غداً إلى واشنطن تلبية لدعوة من ترامب

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيتوجه غداً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الزيارة ستشهد نقاشات موسعة بين الطرفين حول عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، بالإضافة إلى جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين.

كما سيناقش الجانبان العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

ووفقا للبيان ستتناول الاجتماعات التهديدات الإيرانية المستمرة، إلى جانب المعركة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يسعى نتنياهو للحصول على دعم الولايات المتحدة في هذا السياق.