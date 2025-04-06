الأرصاد تحذر من الأتربة وارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والتي تشهد أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

عن الظواهر الجوية المتوقعة، أكدت الهيئة في بيان لها علي صفحتها علي الفيس بوك، تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

حذرت الأرصاد من أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ونصحت مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، والابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الاعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة، وغلق الأبواب والنوافذ بإحكام.

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

العاصمة الإدارية 34 17

6 أكتوبر 34 17

بنهــــا 33 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 31 16

الزقازيق 34 17

شبين الكوم 33 17

طنطا 32 17

دمياط 27 17

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 35 19

السويس 32 18

العريش 34 17

رفح 33 16

رأس سدر 34 17

نخل 34 12

كاترين 24 07

الطور 34 18

طابا 32 15

شرم الشيخ 33 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 32 18

الغردقة 33 20

سفاجا 33 19

مرسى علم 33 20

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبورماد 30 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 36 15

بني سويف 35 16

المنيا 36 16

أسيوط 36 17

سوهاج 36 18

قنا 37 19

الأقصر 37 19

أسوان 37 0

الوادي الجديد 38 18

أبوسمبل 37 20