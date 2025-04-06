بركات يروي كواليس دعمه للأهلي من داخل اتحاد الكرة

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات نارية خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2، عن تدخّلاته لدعم النادي الأهلي خلال فترة عمله في الاتحاد، موضحًا تفاصيل خروج لاعبي الفريق من معسكر منتخب مصر.

إخراج لاعبي الأهلي من المنتخب

أكد بركات أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تواصل معه خلال فترة وجود مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية للفريق، وطلب منه إخراج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب، رغم وجود أجندة دولية.

وأوضح: "كابتن سيد كلّمني وطلب خروج لاعبي الأهلي، وبالفعل تحدّثت مع المدير الفني للمنتخب، وأقنعته رغم رفضه في البداية، خاصةً أن المباراة لم تكن رسمية".

دعم مباشر للأهلي من داخل الاتحاد

وأشار بركات إلى أن هذه الحادثة لم تكن الوحيدة، قائلًا: "محاولاتي لدعم الأهلي كانت كثيرة، لكن عمري ما اتكلّمت عن ده، وبتهاجم في حاجات ماليش علاقة بيها".

وأوضح أنه كان يقوم بتلك المحاولات بدافع الانتماء للنادي، وليس لتحقيق مصالح شخصية.