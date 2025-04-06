القومي للمرأة ينعى النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ببالغ الحزن والأسى النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج والتي وافتها المنية يوم السبت.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص حزنها لرحيل النائبة رقية الهلالي مؤكدة أن الراحلة كانت نموذجًا يحتذى به في العمل البرلماني والمجتمعي، و لها مسيرة وطنية مشرفة في خدمة قضايا الوطن والمرأة والمجتمع.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. “وإنا لله وإنا إليه راجعون”.