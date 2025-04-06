محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة توجيهاته برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة لمواجهة آثار موجة الطقس السيء.

وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة واحتمالية تعرض المحافظة لرياح مثيرة للرمال والأتربة.



وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر والهواء المحمل بالأتربة ضمن إجراءات السلامة العامة مشددًا على توخي الحذر خاصة على الطرق الصحراوية والداخلية نظرًا لضعف الرؤية كما نبه إلى تجنب الجلوس أو الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة مع ضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات عن أي طارئ .

وشدد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة الإعلانات المثبتة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والتأكد من تأمينها لمنع سقوطها بالإضافة إلى فحص حالة الأشجار واتخاذ اللازم من أعمال التقليم لعدم سقوطها.



وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بتجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار أو الأعمدة والتأكد من خلو أسطح المنازل من أي مخلفات قابلة للتطاير وإحكام غلق الأبواب والنوافذ .



كما تدعو المحافظة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية إلى ارتداء الكمامات عند الخروج حفاظًا على سلامتهم وتحث قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية على ترك مسافات آمنة بين السيارات والقيادة بحذر شديد تحسبًا لانعدام الرؤية أو تطاير الأجسام على الطرق .



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طارئ حيث تستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453 .