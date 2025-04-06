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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة قصور الثقافة تقدم أجندة حافلة ومتنوعة هذا الأسبوع

الهيئة العامة لقصور الثقافة
الهيئة العامة لقصور الثقافة
أ ش أ

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أجندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة، تنطلق من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل الجاري، تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في بيان اليوم، أنه تعزيزا لمبدأ العدالة الثقافية، تستقبل قرى "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، بدءا من غد الإثنين، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا، يستمر حتى 11 أبريل، يتضمن ورشا فنية وحرفية، بالإضافة إلى ورش اكتشاف المواهب، والعروض الفنية، الأمسيات الشعرية، عروض مسرح العرائس للأطفال، وورش الحكي والألعاب الشعبية.

كما تشمل الفعاليات المقدمة بالمجان لأبناء المحافظة، معرض للكتاب، ولقاءات تثقيفية بمشاركة نخبة من المتخصصين، وأخرى توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه.

وتستضيف محافظة الوادي الجديد أيضا، غدا الإثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، تقدم الفعاليات حتى 13 أبريل الحالي، وذلك لـ 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة".
 

ويتضمن الأسبوع مجموعة من الورش الفنية والحرفية والأدبية تقدم بقصر ثقافة الخارجة، بجانب يوم رياضي، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

ويشهد هذا الأسبوع تقديم عدد من العروض المسرحية المجانية، منها عرض مسرح الطفل "حلم فصيح" إخراج عيد عثمان، ويعرض في الثامنة مساء غد الإثنين على مسرح مجلس مدينة الفيوم.


وبدءا من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل يقدم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، العرض المسرحي "الرهان" إخراج رامي نادر، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه، ويستقبل المعهد العالي للفنون المسرحية بالجيزة، يوم الخميس المقبل، العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، إخراج حسام التوني، ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.


ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من الأفلام المجانية في ضوء نشر الثقافة السينمائية، تتنوع ما بين أفلام السينما الأوروبية، الهندية، العالمية وسينما التحريك، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية.


وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، والورش الفنية، هذا بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بمناسبة يوم الصحة العالمي، عيد الربيع، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، والاحتفالات الخاصة بيوم اليتيم في محافظات: بني سويف، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، والوادي الجديد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية مبدأ العدالة الثقافية قرى حياة كريمة

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