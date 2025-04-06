مسيرة في رام الله تندد بالحرب الإسرائيلية وتدعو لتوحيد الصف الفلسطيني

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، مقطع فيديو أظهر خروج العشرات من الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، نظمتها مجموعة من القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والنقابات والاتحادات.

رفعت المسيرة شعار "غزة تذبح غزة تباد"، وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وأعربوا عن دعمهم لقطاع غزة في تصديه لما وصفوه بـ"الحرب المدمرة وسياسات التهجير القسري".

وقد انطلقت المسيرة من دوار المنارة في رام الله، حيث رفع المشاركون من مختلف الأطياف، الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة، معبرين عن غضبهم تجاه مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لإسرائيل.