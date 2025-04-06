ماكرون: طائرات الرافال المصرية رمز قوي للتعاون الإستراتيجي بين البلدين

أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بطائرات الرفال المصرية، بعد مرافقته جوا خلال زيارته الرسيمة للقاهرة.

ونشر الرئيس ماكرون، فيديو للطائرات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى “اكس” معلقا :" طائرات الرفال المصرية تمثل رمزا قوى للتعاون الاستراتيجى بين البلدين".

القمة الثلاثية



ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الاثنين ، وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في القاهرة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.