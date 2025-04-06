قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إنفاق مصر في يوم واحد يعيّش دول سنوات.. فيديو
منتخب مصر 17 سنة يفوز على الكاميرون 2-1 وينعش أماله في التأهل للمونديال
التعادل السلبي يحسم مواجهة الزمالك ومودرن سبورت في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
ماكرون: طائرات الرافال المصرية رمز قوي للتعاون الإستراتيجي بين البلدين
حزب الله يشيع 14 قتيلا في بلدة بليدا و32 قتيلا في بلدة الطيبة جنوب لبنان
أكبر قوة عسكرية في المنطقة.. أحمد موسى: الجيش المصري يحمي ولا يسمح بالتهديد
طالب يرتدي النقاب.. والأهالي: بيخطف الأطفال.. الداخلية تكشف الحقيقة
صدمة في أسواق الطاقة| النفط يتجه لأكبر انهيار أسبوعي منذ 5 أشهر.. وترامب السبب
الرئيس الفرنسي يصل مصر.. ويؤكد: فخور بقوة التعاون الاستراتيجى مع القاهرة
منتخب مصر للناشئين يفوز على الكاميرون في أمم أفريقيا تحت 17 سنة
أحمد موسى: ماكرون أول رئيس أوروبي يزور رفح والشيخ زويد
مصر تتضامن مع رواندا وتدعم السلام في افريقيا.. اتصال دبلوماسي يعزز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماكرون: طائرات الرافال المصرية رمز قوي للتعاون الإستراتيجي بين البلدين

طائرات الرفال المصرية ترافق ماكرون
طائرات الرفال المصرية ترافق ماكرون
أسامة علي

أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بطائرات الرفال المصرية، بعد مرافقته جوا خلال زيارته الرسيمة للقاهرة. 

ونشر الرئيس ماكرون، فيديو للطائرات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى “اكس” معلقا :" طائرات الرفال المصرية تمثل رمزا قوى للتعاون الاستراتيجى بين البلدين".

القمة الثلاثية


ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الاثنين ، وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في القاهرة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ماكرون الرئيس ماكرون اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

رسميًا إجازات شهر أبريل وموعد شم النسيم 2025 في مصر

ترشيحاتنا

ترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة

هل الأفضل أداء النافلة أم ترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء تكشف

سلامة داود يقدم التهنئة إلى الدكتور محمد حسين محمود لتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا

رئيس جامعة الأزهر يهنئ محمد حسين محمود لتعيينه رئيسا لجامعة طنطا

حفظة القرآن بسوهاج يسردونه كاملا 5 مرات بدون أخطاء

حفظة القرآن بسوهاج يسردونه كاملا 5 مرات بدون أخطاء.. صور

بالصور

إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بتكلفه 17 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية بمنيا القمح

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مش موضوع ستات .. تعليق مثير من والد حسام حبيب على أخبار زواج نجله

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اسعاف - أرشيفية

طفل يقود سيارة ويصدم 3 أشخاص بالشرقية

المتهم

شخص ينتقم من شقيق زوجته وينشر له فيديو حاملا فرد خرطوش

هاجر الشرنوبى

اضطررت لبيع الآيس كريم.. هاجر الشرنوبي تتحدث عن أصعب فترات حياتها |فيديوجراف

عائلة سعودية تنجو من الهلاك في الصحراء

أكلوا ورق الشجر وشربوا مياه الرديتر.. كيف نجت عائلة سعودية من الهلاك في الصحراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد